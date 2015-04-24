Жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: "Барселона" - "Баварія", "Ювентус" - "Реал"

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Згідно з регламентом, посіву на цьому етапі не було, всі команди були в одному кошику, а представники однієї національної Асоціації могли зустрітися між собою. Команда, куля з назвою якої був витягнутий першим, є господарем першої гри, а другий - гри-відповіді.

В результаті жеребкування сформувалися пари: "Барселона" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина), "Ювентус" (Італія) - "Реал" (Іспанія)

Матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 5-6 і 12-13 травня.