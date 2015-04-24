Жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: "Барселона" - "Баварія", "Ювентус" - "Реал"

13:25, 24 квітня 2015
Спорт
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У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, за результатами якого визначилися пари півфіналістів.

На Кубок европейских чемпионов осталось четыре претендента / uefa.com

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Згідно з регламентом, посіву на цьому етапі не було, всі команди були в одному кошику, а представники однієї національної Асоціації могли зустрітися між собою. Команда, куля з назвою якої був витягнутий першим, є господарем першої гри, а другий - гри-відповіді.

В результаті жеребкування сформувалися пари: "Барселона" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина), "Ювентус" (Італія) - "Реал" (Іспанія)

Матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 5-6 і 12-13 травня.

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