Жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: "Барселона" - "Баварія", "Ювентус" - "Реал"
13:25, 24 квітня 2015Спорт
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У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, за результатами якого визначилися пари півфіналістів.
На Кубок європейських чемпіонів залишилося чотири претенденти / uefa.com
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Згідно з регламентом, посіву на цьому етапі не було, всі команди були в одному кошику, а представники однієї національної Асоціації могли зустрітися між собою. Команда, куля з назвою якої був витягнутий першим, є господарем першої гри, а другий - гри-відповіді.
В результаті жеребкування сформувалися пари: "Барселона" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина), "Ювентус" (Італія) - "Реал" (Іспанія)
Матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 5-6 і 12-13 травня.
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