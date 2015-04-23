Голова Міжнародної федерації тенісу не говорив слів про Крим, які приписало йому російське агентство

Про це йдеться в заяві Річчі Бітті, яка є в розпорядженні УНІАН.

"Я спростовую цитати, приписані мені російським агентством ИТАР-ТАСС у середу. Теніс - індивідуальний спорт і кримський гравець може представляти будь-яку країну, паспорт якої він має", - заявив Річчі Бітті, висловивши переконання, що хоча "спорт не може ігнорувати політику", його не мають використовувати з політичною метою.

Читайте такожУ Криму буде проводитись футбольний чемпіонат за участю 8 командУчора російське агентство ТАСС повідомило, що Річчі Бітті заявив, ніби кримські тенісисти можуть виступати за збірну Росії, оскільки "Крим - це частина Росії".