Тренера "Дніпра" Маркевича перед грою Ліги Європи з "Брюгге" хвилює втрата великої кількості гравців

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив на обов'язковій передматчевій прес-конференції.

"По ходу турніру ми втратили багато гравців, і у нас не така велика лава запасних у ЛЄ, - зазначив Маркевич. - Це мене хвилює. У нас на завтра склад бойовий, але не хотілося б, щоб хтось випав по ходу гри. Ось про що я думаю".

На питання про те, в яких компонентах «Дніпро» сильніший за «Брюгге», тренер відповів: "По одній грі судити не можна. Але ми чимось схожі. У нас швидкі футболісти, і у суперника. І у нас є хороші гравці в нападі, і у «Брюгге». Думаю, завтра буде непроста гра, але результат покаже, хто сильніший".

Щодо переваги свого поля ("Дніпро" вперше грає матч ЛЕ вдома) тренер зазначив: "З одного боку добре, з іншого боку це велика відповідальність. Хоча, якщо чесно, то я не бачу великої різниці, як розподіляються гри, і в якому порядку грати. У будь-якому моменті є свої плюси і мінуси. Головне - гра команди, і її настрій".

А на питання, чи відпрацьовує команда серії пенальті, Маркевич відповів: "Я б не хотів, щоб до цього дійшли. Ми в груповому етапі ніяк не могли забити пенальті, не хочеться бити їх і завтра. Але якщо доведеться, то у нас є гравці, які можуть пробити. Ті помилки, які ми робили в матчі з «Сент-Етьєном» або «Інтером», сподіваюся, не повторяться".

Нагадаємо, що перша гра "Брюгге" - "Дніпро" завершилася внічию, 0:0. У матчі-відповіді "Дніпру" обов'язково потрібно перемагати. Результативна нічия буде на користь "Брюгге" (1:1, 2:2 і т. д.), так як "Дніпро" у гостях не забив жодного гола. У разі повторення результату першого матчу (0:0), буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Матч "Дніпро" - "Брюгге" відбудеться у четвер, 23 квітня на столичному НСК "Олімпійський".

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу.