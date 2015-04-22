"Українські отамани" проведуть вирішальний матч групового турніру WSB проти "Кубинських приборкувачів"

Після надзвичайно важливої домашньої перемоги над «Командою Росії», на «Українських отаманів» очікує вирішальна битва у боротьбі за 3-ю сходинку турнірної таблиці підгрупи «А», яка дозволить нашій команді пройти до чвертьфіналу нинішнього розіграшу змагань WSB, повідомляє прес-служба "отаманів".

Напередодні заключного туру Всесвітньої серії боксу «Українські отамани» утримують третю позицію групи «А». В активі «Отаманів» 27-м залікових балів. У свою чергу, «Кубинські приборкувачі» впевнено розмістилися на першій позиції підгрупи. Здобувши максимально можливі 39 залікових балів кубинська команда гарантувала собі вихід з першого місця до наступного раунду змагань.

Найближчими конкурентами «Отаманів» у боротьбі за місце у чвертьфіналі є «Мексиканські воїни», які набравши 25 балів все ще мають шанс випередити нашу команду. Свій заключний поєдинок мексиканці проведуть також 24 квітня проти «Британських левових сердець». У разі перемоги мексиканці наберуть 28 балів. Але вони поступаються українцям за додатковими показниками. Таким чином, задля того щоб здобути перепустку до наступного раунду змагань «Отаманам» достатньо набрати одне очко, що дозволить вийти до вісімки найсильніших команд змагань. Тобто, програти кубинцям з мінімальним рахунком - 2:3.

На вирішальний матч з кубинцями головний тренер «Українських отаманів» Михайло Мельник, виставив наступний склад:

Вагова категорія 52 кг: Азат Усеналієв

Вагова категорія 60 кг: Віктор Славінський

Вагова категорія 69 кг: Олег Зубенко

Вагова категорія 81 кг: Олександр Хижняк

Вагова категорія +91 кг: Ігор Шевадзуцький

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію вирішального поєдинку «Українських отаманів» у ніч з п’ятниці на суботу, о 03:30.