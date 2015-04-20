У програмі "Гра без правил" розповіли про колишню діяльність віце-президентів ФФУ (відео)

Журналісти каналу "2+2" провели власне розслідування, в рамках якого з'ясували, чим у минулому займалися віце-президенти Федерації футболу України, призначені на свої посади за підсумками Конгресу ФФУ, який відбувся 6 березня.

Так, напередодні ввечері, перед проведенням Конгресу, в одному з елітних готелів у центрі Києва відбувся бенкет за участю майбутніх делегатів Конгресу, які "ділили" посади в майбутньому керівництві ФФУ. Банкет оплатив помічник відомого в минулому активіста фан-руху і віце-президента ФК "Динамо" (Київ) Вадима Костюченка, Юрій Титаренко, який витратив близько 500 тис. грн.

Сам Костюченко, за підсумками Конгресу став першим віце-президентом ФФУ. Він - екс-член СДПУ (о), Партії регіонів, колишній заступник голови Деснянської РГГА. Відомий також створенням об'єднання "фан-секьюріті", яке займалося організацією порядку на стадіоні під час проведення футбольних матчів. Зокрема, у секторах, де були присутні "ультрас". Через цю організацію він контролював фанатів, а згодом, під час Евромайдана, відправляв на Антимайдан "тітушек".

Віктор Межейко - ще один віце-президент ФФУ, "прославився" в Запоріжжі. Підозрюється разом з убитим екс-губернатором Запорізької області Олександром Пеклушенком в організації розгону "титушками" Майдану в обласному центрі. Також підозрювався у відмиванні грошей.

Нарешті, ще один віце-президент ФФУ - Михайло Ланьо - за даними ЗМІ Закарпаття виходець з бандитського середовища, відомий під прізвиськом "Блюк". Банда з його участю, нібито, орудувала в Мукачево. У МВС відомості про бандитське минуле Ланьо підтверджувати відмовилися, але і не спростовували.

Викликають питання призначення і на інші важливі посади у Федерації. Так, членом виконкому ФФУ обраний Ярослав Москаленко, чиновник родом з Київської області. Як народний депутат України він прославився тим, що двома руками підтримав "диктаторські закони Януковича" від 16 січня 2014 року. А його колишній бізнес-партнер Павло Оснач, який заснував футбольний клуб "Діназ" (Вишгород), звинувачує Москаленка в тому, що той шляхом погроз відібрав нафтовий бізнес і команду, яку, як стверджує Оснач, він сам створив.