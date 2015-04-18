Олег Верняєв став абсолютним чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики

У французькому Монпельє завершився турнір у багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, де переможцем став українець Олег Верняєв.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської федерації гімнастики.

За вправи на 6 снарядах українець отримав загальну суму 89,582 бали. Найбільш вдалими в українця вийшли вправи на брусах (16,116 бала) і кільцях (15,233) і коні (15 балів рівне). На інших трьох снарядах він показав результат менше 15 балів.

Друге місце на рахунку росіянина Давида Білявського - 88.131 бали, третє - у німця Даніеля Пурвіса - 87.423.

Ще один українець Микита Єрмак посів підсумкове 15-е місце - 82.897 бали.

Екс-українець Олег Степко, який виступає за Азербайджан, посів підсумкове 5-е місце. Ще один екс-українець Петро Пахнюк зайняв 9-е місце.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики проходить в Монпельє (Франція) з 15 по 19 квітня.