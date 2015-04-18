Анастасія Лисенко завоювала срібло чемпіонату Європи з важкої атлетики

У Тбілісі (Грузія) завершилися змагання чемпіонату Європи з важкої атлетики у суперважкій ваговій категорії у жінок - понад 105 кг, де українська спортсменка Анастасія Лисенко виборола три срібні нагороди - у ривку, поштовху та сумі багатоборства.

У першій вправі - ривку - українка використала дві спроби з трьох, піднявши штангу вагою 116 і 126 кг, але не впоравшись з вагою 121 кг. Втім, вона перед другою вправою заробила доробок у 6 кг. над Андреєй Аанеі з Румунії - 120 кг. Безумовним фаворитом змагань була росіянка Тетяна Каширіна, яка продемонструвала підсумковий результат у ривку 142 кг.

У поштовху Лисенко в першій же спробі підняла штангу вагою 143 кг, забезпечивши собі друге срібло в окремо взятій вправі і третє - у багатоборстві. У другій спробі українка підняла штангу вагою у 154 кг, а від третьої - відмовилася. Лисенко випередила посівшу 3-е місце в поштовху Ріпсіме Хуршудян з Вірменії (141 кг), але відстала від Каширіної - 180.

В загальному заліку, у Аанеі 261 кг, у Лисенко - 280 кг, у Каширіної - 322.

Таким чином, 19-річна Лисенко, яка є чемпіонкою Європи серед юніорів, додала у свою скарбничку срібло турніру серед дорослих.

Це вже третій комплект нагород для збірної України. Раніше, по 3 золоті медалі (у ривку, поштовху та багатоборстві) вибороли Юлія Паратова, у ваговій категорії до 53 кг.,і Юлія Калина - до 63 кг.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики проходить в Тбілісі (Грузія) з 11 по 18 квітня.