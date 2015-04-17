Маркевич зазначив, що нічия - не найгірший підсумок матчу Ліги Європи "Брюгге" - "Дніпро"

За словами наставника українського клубу, нічия - далеко не найгірший варіант для його команди, повідомляє прес-служба "Дніпра".

"Я заздалегідь говорив, що все буде вирішуватися в Києві. Так воно і буде. Ми сьогодні могли і виграти, і програти. Нічия і нічия. Нам потрібно вигравати, щоб пройти далі. Крім того, я говорив і залишаюся при своїй думці, що "Брюгге" - серйозна команда, дисциплінована. Вона не дала нам багато шансів, щоб забити. Але врахуємо, що вони до цього всіх обігравали. Так що для нас нічия - не найгірший результат".

Говорячи про те, що у матчі-відповіді в Києві потрібно забивати й чи бачить тренер потенціал для підсилення в атаці, Маркевич відповів: "Ви самі знаєте, що вибір у нас невеликий. Пропустиш - і можна не вгадати, так що потрібно до цього підходити дуже акуратно. Попереду у нас ще гра чемпіонату України, будемо міркувати, вибирати. Це все-таки чвертьфінал, серйозний рівень. Ще й картка Федорчука, і Матос отримав картку в боротьбі за м'яч. Проблем багато, але це футбол... Будемо думати".

Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи "Брюгге" - "Дніпро" завершився внічию - 0:0. Гра-відповідь відбудеться в Києві 23 квітня.