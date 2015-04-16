Російські хокеїсти вийшли на матч Євротуру у формі СРСР

У перерві російська команда змінила ретроформу на звичну з двоголовим орлом, повідомляє Lenta.ru.

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Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0. Першу шайбу на 26-й хвилині закинув Томмі Хухтала, другу на 59-й - Самі Леписте, третю за 15 секунд до фінальної сирени в пусті ворота відправив Петрі Контіола.