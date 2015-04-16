«Українські отамани» та «Команда Росії» пройшли офіційну процедуру зважування перед матчем WSB

Учасники 13-го туру змагань Всесвітньої серії боксу (WSB) «Українські отамани» та «Команда Росії» пройшли офіційну процедуру зважування.

Усі спортсмени вклалися в ліміт і зможуть вийти в ринг, повідомляє прес-служба "отаманів" Боксери показали наступні результати на вагах: Вагова категорія 49 кг., Хасанбой Дусматов «Українські отамани» (48,8 кг) - Белік Галанов «Команда Росії» (48,9 кг) Вагова категорія 56 кг., Омурбек Малабеков «Українські отамани» (55,8 кг) - Володимир Нікітін «Команда Росії» (55,8 кг) Вагова категорія 64 кг., Володимир Матвійчук «Українські отамани» (63,9 кг) - Григорій Лізуненко «Команда Росії» (63,2 кг) Вагова категорія 75 кг., Хуршидбек Норматов «Українські отамани» (74,9 кг) - Петро Хамуков «Команда Росії» (74,8 кг) Вагова категорія 91 кг., Геворг Манукян «Українські отамани» (90,4 кг) - Сергій Калчугін «Команда Росії» (90,6 кг) Матчева зустрічі між «Українськими отаманами» та «Командою Росії» відбудеться 17 квітня у столичному Палаці спорту. УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу, який розпочнеться о 21.30.

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