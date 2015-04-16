Юлія Калина стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Важкоатлетка з Маріуполя обійшла головну суперницю з Росії Надію Лихачову на 15 кг у сумі, повідомляє прес-служба Федерації важкої атлетики України.

У ривку наша спортсменка підняла штангу вагою 106 кг, випередивши конкурентку на 1 кг, але вже у поштовху українка показала результат у 132 кг, не залишивши шансів росіянці, яка відстала на цілих 14 кг. За підсумками двох вправ ривка і поштовху в сумі у Юлії Калини - 238 кг. В результаті скарбничка збірної України поповнилася трьома золотими медалями. Друге місце дісталося Надії Ліхачовій з результатом 223 кг (105 кг + 118 кг). Третє місце посіла італійка Джорджія Бордіньон - 214 кг (97 кг + 117 кг).

Як повідомляв УНІАН, це вже друга перемога українських важкоатлетів на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики-2015. Раніше, Юлія Паратова стала чемпіонкою в категорії до 53 кг, завоювавши також три золоті медалі.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики проходить в Грузії (Тбілісі) з 11 по 19 квітня.