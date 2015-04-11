"Дніпро" і "Металіст" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги

У Дніпропетровську завершився центральний матч 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав харківський "Металіст" й зіграв внічию - 0:0.

Після цієї втрати очок "Дніпро" збільшив відставання в боротьбі за 2-е місце від донецького "Шахтаря".

Гра проходила за відчутної переваги господарів поля, які були явними фаворитами у передматчевих раскладах. Проте, ні численні кутові і штрафні у виконанні Коноплянки, ні удари з близької відстані майже в упор Романа Безуса і Дугласа Баселара, очікуваного результату господарям не принесли. Харків'яни зуміли відстояти свої ворота в недоторканності.

В інших матчах туру, що вже завершилися, ужгородська "Говерла" обіграла маріупольський "Іллічівець" - 2:1, запорізький "Металург" і луцька "Волинь" зіграли внічию - 1:1, донецький "Металург" обіграв земляків з "Олімпіка" - 4:2, а донецький "Шахтар" розгромив одеський "Чорноморець" з рахунком 5:0.

Таким чином, за підсумками туру "Шахтар" набрав 44 очки, а "Дніпро" - 41. У київського "Динамо" 48 балів у турнірній таблиці, але столична команда свій матч 19-го туру проведе тільки в неділю - проти луганської "Зорі".