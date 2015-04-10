Наталія Пигида та Микола Панасейко визнані найкращими легкоатлетами березня в Україні

Вони перемогли в опитуванні, яке проводилося серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook), повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Переважною більшістю голосів найкращою легкоатлеткою березня в Україні визнано Пигиду з Київщини, яка здобула золоту медаль у Празі (Чехія) на Чемпіонаті Європи на змаганнях з бігу у приміщенні на дистанції 400 метрів.

У чоловіків в усіх трьох опитуваних групах лічені голоси розділили сумчанина Євгена Гуцола, який у Празі посів п’яте місце за результатами змагань на 400-метрівці, та Миколу Панасейка з Луганщини – володаря чотирьох золотих нагород Чемпіонату Європи у приміщенні серед ветеранів (вікова категорія 80+), що відбувся у польському місті Торунь, – у бігу на 3 тис. метрів, ходьбі на 3 тис. метрів, ходьбі на 5 тис. метрів на шосе та кросі на 5 кілометрів. Проте дві групи респондентів віддали перевагу Панасейку, який був визнаний найкращим.

Вибори кращого легкоатлета серед чоловіків та жінок ФЛАУ проводиться щомісячно.