У матчі Арсенал - Шахтар забили 6 голів

У Києві на НСК Олімпійському завершився матч 23 туру Чемпіонату України з футболу між столичним Арсеналом і донецьким Шахтарем. Матч видався надзвичайно урожайним на голи. Остаточний рахунок - 2:4 на користь гостей. У канонірів забивали Закарлюка (26) і Лисенко (55), у гірників - Жадсон (51), Кравченко (66), Брандао (74) і Гай (86).