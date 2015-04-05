Український гімнаст Олег Верняєв виборов золоту медаль етапу Кубка світу

Про це повідомляє телеканал "24".

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"Ще одна перемога Олега Верняєва, цього разу в Словенії. 21-річний український гімнаст став переможцем етапу Кубка світу в Любляні. Тріумф Верняєв оформив на гімнастичному коні. Результат Олега - 15,275", - йдеться у повідомленні.

Торік Верняєв став чемпіоном світу та Європи на іншому снаряді - брусах.