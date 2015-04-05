Український гімнаст Олег Верняєв виборов золоту медаль етапу Кубка світу
17:38, 05 квітня 2015Спорт
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Український гімнаст Олег Верняєв виборов золоту медаль етапу Кубка світу в Любляні.
Олег Верняєв / noc-ukr.org
Про це повідомляє телеканал "24".
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"Ще одна перемога Олега Верняєва, цього разу в Словенії. 21-річний український гімнаст став переможцем етапу Кубка світу в Любляні. Тріумф Верняєв оформив на гімнастичному коні. Результат Олега - 15,275", - йдеться у повідомленні.
Торік Верняєв став чемпіоном світу та Європи на іншому снаряді - брусах.
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