"Волинь" програла "Зорі" матчі Прем'єр-ліги

У Луцьку завершився матч 18-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала луганську "Зорю" і програла з рахунком 1:2.

Вирішальним у цьому матчі виявився другий тайм.

Господарі поля з невеликою перевагою провели перший тайм і на 32-й хвилині реалізували її. Після навісу в штрафну захисник луганчан Віталій Вернидуб невдало відбив м'яч прямо на суперника В'ячеслава Шарпара, той пробив, і м'яч рикошетом від Андрія Пілявського залетів у ворота - 1:0.

Гра, в буквальному сенсі слова, перекинулася з ніг на голову протягом двох хвилин на початку другого тайму. На 51-й хвилині гол забив Дмитро Хомченовський. Олександр Караваєв праворуч зробив передачу в штрафну, Джаба Ліпартія відволік увагу Богдана Шуста, і Хомченовський спокійно зрівняв рахунок.

За хвилину, на 52-й, переможний гол у цьому матчі забив Пилип Будківський. Провалом в обороні "Волині" скористався Ліпартія, який зліва зробив передачу на Будківського, і той без перешкод розстріляв ворота суперника - 1:2.

18-й тур УПЛ завершиться вечірніми матчами "Іллічівець" - "Шахтар" і "Металург" (Запоріжжя) - "Карпати".