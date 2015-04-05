Помер футбольний коментатор Сергій Панасюк

В ніч з 4 на 5 квітня не стало коментатора телеканалів «Футбол 1»/«Футбол 2» Сергія Панасюка. Сергію було всього 33 роки, повідомляє офіційний сайт телеканалів.

Сергій почав роботу на каналі з перших днів його заснування в 2008 році. Спеціалізувався на коментуванні матчів чемпіонатів України та Італії, був провідним проектів «Футбол LIVE», «Шлях до Варшави».

Серце Сергія Панасюка не витримало під час гри у футбол. Штучне дихання, масаж серця і приїзд швидкої допомоги так і не змогли повернути до життя одного з кращих футбольних коментаторів України.