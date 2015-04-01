"Дніпро" розтрощив "Чорноморець" в першому матчі 1/4 фіналу Кубка України (відео)

У Києві завершився перший матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому номінальні господарі з одеського "Чорноморця" приймали дніпропетровський "Дніпро" і програли з рахунком 0:4.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

Гра проходила на столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського, тому що ГУ МВС Одеської області заборонив проводити футбольні матчі в Одесі через неможливість забезпечити безпеку глядачів і учасників масового заходу.

У самій грі номінальні гості відразу ж захопили ініціативу і мали безліч шансів відкрити рахунок ще в першому таймі, але так і не зуміли ними скористатися.

А після перерви доля гри була вирішена протягом п'яти хвилин. На 51-й рахунок відкрив Руслан Ротань. Перший удар гравця "Дніпра" з-за меж штрафного майданчику прийшовся в штангу, але повторним Ротань відправив м'яч у сітку. При цьому, не обійшлося в гольовому епізоді без помилки воротаря одеситів Євгена Паста. А за 5 хвилин, на 56-й, пенальті реалізував Євген Селезньов. Гравець реалізував 11-метровий, призначений за порушення правил захисником "Чорноморця" Йованом Крнетой саме на Селезньові.

Надалі дніпропетровці продовжували атакувати і під кінець матчу забили ще два голи. На 86-й хвилині дубль оформив Селезньов. В контратаці після відмінної передачі Ротаня Селезньов по центру, вийшов один на один з голкіпером і пробив точно в нижній кут воріт. А в доданий арбітром час, на 92-й хвилині гри, Роман Безус у своєму стилі по центру проніс м'яч до лінії штрафного майданчика і пробив точно в нижній кут - 4:0.

Матч-відповідь у парі "Чорноморець" - "Дніпро" відбудеться 8 квітня у Дніпропетровську.