Післяматчева прес-конференція Михайла Фоменка і Мар'яна Пахаря
23:00, 31 березня 2015Спорт
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Тренери збірних України та Латвії прокоментують підсумки товариського матчу.
1football.info
Після товариського матчу Україна - Латвія, який щойно завершився на "Львів-Арені", головні тренери команд-суперниць - Михайло Фоменко та Мар'ян Пахарь, підведуть підсумки гри й поділяться своїми враженнями.
Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Латвія завершився внічию 1:1.
Мар'ян Пахар, головний тренер збірної Латвії:
Михайло Фоменко, головний тренер збірної України:
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