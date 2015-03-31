Післяматчева прес-конференція Михайла Фоменка і Мар'яна Пахаря

23:00, 31 березня 2015
Спорт
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Тренери збірних України та Латвії прокоментують підсумки товариського матчу.

1football.info

Після товариського матчу Україна - Латвія, який щойно завершився на "Львів-Арені", головні тренери команд-суперниць - Михайло Фоменко та Мар'ян Пахарь, підведуть підсумки гри й поділяться своїми враженнями.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Латвія завершився внічию 1:1.

Мар'ян Пахар, головний тренер збірної Латвії:

Михайло Фоменко, головний тренер збірної України:
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