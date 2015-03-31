УЄФА суттєво збільшить призові учасникам єврокубків

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив докладну схему розподілу доходів від клубних турнірів у циклі 2015-2018 років. Порівняно з циклом 2012-2015 років істотно зросли суми, належні клубам за участь в турнірах, а також "виплати солідарності", повідомляє офіційний сайт Союзу.

Нова система розподілу була затверджена УЄФА в тісному контакті з Асоціацією європейських клубів (АЄК). Вперше доходи від двох єврокубків будуть зведені в єдину суму. Коефіцієнт розподілу між Лігою чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА складе 3,3 до 1.

Загальна сума, що підлягає розподілу між клубами в одному сезоні Ліги чемпіонів УЄФА, оцінюється приблизно в 1,257 мільярда євро. Учасникам відбіркового раунду плей-офф виділено 50 мільйонів євро: переможці отримають по два мільйони, переможені - по три мільйони.

Сума в розмірі 1,207 мільярда євро буде розподілятися починаючи з групового етапу і до фіналу як звичайно, тобто у вигляді фіксованих виплат та виплат з маркетингового пулу. При цьому частка маркетингового пулу буде зменшена з 45% до 40% від загального фонду, тоді як частка фіксованих виплат зросте до 60%.

Так, всі 32 клуби-учасники групового етапу отримають по 12 мільйонів євро за вихід в цю стадію. Крім цього, їм надаються бонуси: 1,5 мільйона євро за кожну перемогу на груповому етапі і 500 тисяч за кожну нічию. Учасники 1/8 фіналу отримають 5,5 мільйона євро кожен, чвертьфіналісти - ще 6 мільйонів, півфіналісти - по 7 мільйонів. Переможець Ліги чемпіонів УЄФА отримає 15 мільйонів євро, другий фіналіст - 10,5 мільйона, включаючи частку від продажу квитків. Таким чином, без урахування призових за раунд плей-офф і виплат з маркетингового пулу клуб може отримати максимум 54,5 мільйона євро.

Переможець Суперкубка УЄФА-2014 може очікувати призових в розмірі 4 мільйонів євро, а переможений - в розмірі 3 мільйонів.

Щодо Ліги Європи УЄФА, прогнозується, що в циклі 2015-2018 років сума, що підлягає розподілу кожен сезон серед учасників турніру (починаючи з групового етапу), складе 381 мільйон євро. Це на 65% більше порівняно з 223 мільйонами євро аналогічних виплат у циклі 2012-2015 років. Ця сума буде поділена на фіксовані виплати і маркетинговий пул в пропорції 60:40, як і в циклі 2012-2015 років.

Кожен з 32 учасників групового етапу отримає за 2,4 мільйона євро. Крім цього, їм надаються бонуси: 360 тисяч за кожну перемогу на груповому етапі і 120 тисяч за кожну нічию. Переможець групи отримає додатково 500 тисяч, володар другого місця - 250 тисяч. Вихід в 1/16 фіналу принесе кожній команді по півмільйона євро. Участь в 1/8 фіналу принесе додаткові 750 тисяч, у чвертьфіналі - мільйон, а в півфіналі - півтора мільйона. Переможець Ліги Європи отримає ще 6,5 мільйона євро, а переможений - 3,5 мільйона, включаючи частку від продажу квитків.

При самому сприятливому сценарії клуб отримає 15,31 мільйона євро плюс прибуток з маркетингового пулу.

Також УЄФА прийняв нову систему розподілу "виплат солідарності" в циклі 2015-2018 років для клубів, що не беруть участь в груповому етапі Ліги чемпіонів або Ліги Європи. Виплати клубам, які грають в кваліфікації одного з турнірів, складуть 3,5% від загальних доходів. Виплачені будуть щонайменше 78,6 мільйона євро, що на 60% більше, ніж у циклі 2012-2015 років (47,5 мільйона).

Учасники кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, що вилетіли до групового етапу, отримають наступні суми: 200 тисяч євро за участь у першому відбірковому раунді, 300 тисяч за участь у другому відбірковому раунді, 400 тисяч за участь у третьому відбірковому раунді (в даному випадку - якщо клуб не пройшов в раунд плей-офф). Крім того, кожен чемпіон своєї асоціації, який не потрапляє в груповий турнір Ліги чемпіонів УЄФА, отримає 250 тисяч євро.

Виплати солідарності в кваліфікації Ліги Європи УЄФА: 200 тисяч євро за участь у першому відбірковому раунді, 210 тисяч за участь у другому відбірковому раунді, 220 тисяч за участь у третьому відбірковому раунді і 230 тисяч за участь у раунді плей-офф (в даному випадку - якщо клуб не пройшов у груповий етап).