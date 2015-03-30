Дзюдоїстка Туркс завоювала бронзу Гран-прі на турнірі в Туреччині

З 11 спортсменів, які представляли Україну, вагомого результату на татамі вдалося домогтися тільки Туркс, повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.

У ваговій категорії 78 кг дзюдоїстка з Горлівки зазнала однієї поразки в основній сітці змагань, але у втішному турнірі виборола перемогу у кореянки Сол Кіенг і закінчила змагання на 3-му місці.

Перемогу святкувала Мадлен Малонга (Франція), яка перемогла у фіналі Наталі Пауелл (Великобританія). Бронзу разом з Туркс здобула також Луїза Мальцанн (Німеччина).

У чоловічому турнірі за крок від "бронзи" зупинився Яків Хамом (+100 кг). Він поступився своєму супернику з Угорщини і залишився на 5-му місці.

У Гран-прі в Самсуні взяли участь 491 дзюдоїст із 67 країн світу.