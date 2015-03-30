Збірна України зі стрільби з лука здобула 3 медалі Гран-прі Європи та 6 путівок на перші Європейські ігри

На престижному спортивному форумі українська команда тричі підіймалася на п'єдестал пошани, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Медалі найвищого ґатунку на рахунку Маркіяна Івашко (індивідуальна першість) та тандему Георгій Іваницький-Вероніка Марченко, які стали першими у змаганнях змішаних команд.

У командній чоловічій першості наші Георгій Іваницький, Віктор Рубан та Маркіян Івашко стали бронзовими призерами.

Завдяки вдалому виступу в Греції українські спортсмени гарантували собі 6 ліцензій (3 чоловічі, 3 жіночі) для участі в І Європейських іграх, які влітку прийматиме Баку (Азербайджан).