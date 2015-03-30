Збірна України зі стрільби з лука здобула 3 медалі Гран-прі Європи та 6 путівок на перші Європейські ігри
14:14, 30 березня 2015Спорт
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В грецькому містечку Марафон відбулися змагання зі стрільби з лука – Гран-Прі Європи, які стали відбірковими на І Європейські ігри в Баку.
Маркиян Ивашко выиграл Гран-при Европы / egp-marathon.gr
На престижному спортивному форумі українська команда тричі підіймалася на п'єдестал пошани, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Медалі найвищого ґатунку на рахунку Маркіяна Івашко (індивідуальна першість) та тандему Георгій Іваницький-Вероніка Марченко, які стали першими у змаганнях змішаних команд.
У командній чоловічій першості наші Георгій Іваницький, Віктор Рубан та Маркіян Івашко стали бронзовими призерами.
Завдяки вдалому виступу в Греції українські спортсмени гарантували собі 6 ліцензій (3 чоловічі, 3 жіночі) для участі в І Європейських іграх, які влітку прийматиме Баку (Азербайджан).
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