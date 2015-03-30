"Фінікс" українця Леня практично втратив шанси на потрапляння в плей-офф НБА

Гра у Фініксі завершилася з рахунком 97:109, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Фінікс" досить впевнено розпочав матч і в першому періоді добився переваги в 11 очок, 35:24. Потім команда вела в рахунку впродовж наступних двох чвертей, але перевага постійно зменшувалася - 27:30 і 17:22. Вирішальний ривок гостей припав на останню 12-хвилинку, яку вони виграли з перевагою "+ 15" - 18:33.

Лень відіграв у цьому матчі 25 хвилин, за які набрав 2 очки (1/3 з гри), 11 підбирань (3 в атаці), 2 блок-шота, допустив 3 втрати і отримав 3 персональних зауваження.

У підсумку, "сонячні" як і раніше знаходяться на 10-му місці в турнірній таблиці Західної конференції, при співвідношенні перемог і поразок 38/36. У йдучій на 8-му місці "Оклахоми" ці показники становлять 42/32.

До кінця регулярного чемпіонату командам залишилося провести по 8 матчів.