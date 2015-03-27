Долгополов і Світоліна виграли стартові матчі тенісного супертурніру в Майамі

Долгополов вийшов у друге коло змагань, а Світоліна - у третє, повідомляє Тенісний портал України.

У стартовому матчі Долгополов за 1 годину 2 хвилини обіграв литовського тенісиста Рікардаса Беранкіса: 6-4 6-1. На рахунку киянина 4 ейси і 2 подвійні помилки. Крім того, українець зробив 4 брейка, його суперник - тільки один.

Наступним суперником Долгополова стане іспанський тенісист Томмі Робредо, посіяний організаторами під 16-м номером.

У свою чергу, Світоліна у матчі другого кола переграла Бояну Йовановскі з Сербії: 6-3 7-6(3). Зустріч тривала 1 годину 45 хвилин. На рахунку українки 2 ейси і 1 подвійна помилка. У першому сеті Світоліна поступалася 0-3, але виграла поспіль 6 геймів. У другій партії українка програвала 2-5 з двома брейками, але зуміла відігратися і здобути перемогу на тай-брейку.

Наступною суперницею українки стане росіянка Катерина Макарова, посіяна під 8-м номером.

Світоліна пропускала перше коло змагань завдяки високому рейтингу.

Днем раніше, в першому колі турніру в Майамі з боротьби вибули Сергій Стаховський та Катерина Козлова.

Miami Open (турнір серії WTA Premier Mandatory і АТР Masters) проходить в Майамі з 23 березня по 5 квітня.