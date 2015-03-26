Основний суперник збірної України з хокею може поїхати на ЧС другим складом

Тренер поскаржився на травми ряду гравців і проблеми з документами у інших виконавців, повідомляє "Спорт-Експрес".

Зокрема, тренер зазначив: "Ситуація складається драматична. Судячи з подій останніх місяців і днів, національна команда, по суті, стає заручником. По-перше, в 7-матчевої серії з Авангардом ми втратили двох лідерів "Бариса" і збірної Казахстану - Боченски і Уппера, які не зможуть у Польщі допомогти. По-друге, у цілої групи казахстанських гравців "Бариса" з дня на день завершуються контракти - наприклад, у Антропова і Руденко, вони знаходяться в підвішеному стані. По-третє, тупикова ситуація складається з провідними казахстанськими гравцями, які виступають у російських клубах КХЛ. Скажімо, форвард "Торпедо" Краснослободцев або воротар "Локомотива" Коленсик можуть не ризикнути зіграти за свою країну, оскільки на просторі КХЛ стануть легіонерами і, не дай Бог, втратять роботу в лізі.

У результаті ми можемо поїхати в Польщу, по суті, другим складом. А значить, ризикуємо не завоювати заповітну путівку в Москву. Враховуючи ту увагу, яка приділяється хокею першими особами республіки, це буде катастрофа".

Разом з тим тренер підтвердив: "Завдання тільки одна - повернути собі місце в дивізіоні найсильніших і в наступному сезоні виступити на елітному чемпіонаті світу в Москві".

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу в дивізіоні 1А пройде з 19-го по 25 квітня в польському Кракові. За дві путівки в еліту світового хокею сперечатимуться національні команди Казахстану, Італії, України, Угорщини, Японії та Польщі.

Дві кращі команди зможуть взяти участь у ЧС-2016 у Москві (Росія).

Збірна України не виступала в еліті світового першості з 2007-го року, коли посіла останнє місце саме на ЧС в Москві.