Тренером жіночої збірної України з біатлону стане німецький олімпійський чемпіон Ріко Гросс

Ним стане відомий німецький спортсмен і фахівець 4-разовий олімпійський чемпіон Рікко Гросс, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Остаточну угоду про роботу Гросса в Україні, як очікується, буде оформлено на початку квітня. Крім того, пізніше буде прийнято рішення про подальший складі і формат роботи тренерського штабу жіночої збірної України.

"У нас тільки що закінчилася тренерська рада і за її результатами можу сказати одну важливу новину, - зазначив Бринзак. - Ми провели переговори і запрошуємо на роботу дуже відомого і талановитого фахівця, тренера з Німеччини з прогресивними поглядами - Рікко Гросса. Він - чотириразовий олімпійський чемпіон, що тренував протягом чотирьох років збірну Німеччини. Після Олімпіади в Сочі його звільнили внаслідок допінгового скандалу, з ним не пов'язаного. Але в німецькій федерації така процедура, що при допінгу у спортсменки автоматично втрачає роботу і тренер. І зараз Рікко хоче довести свою спроможність на такому рівні, а нам якраз дуже потрібен свіжий погляд. Нас дуже цікавить методика підготовки німецьких спортсменів, які, як ми бачимо, вже в зовсім молодому віці здобувають перемоги і завойовують кубки. 7 квітня він буде в Києві, де ми обговоримо останні деталі подальшої співпраці, хоча основні моменти вже узгоджено".

Також Бринзак додав: "Я така людина, яка не може стояти на місці, і розумію, що прогрес - тільки в русі, креативі, нових технологіях і нових ідеях. І тому, як би не було важко, ми разом з колегами прийняли рішення трохи освіжити тренерський склад у жіночій команді. Головне, що при цьому хотілося б відчути, як тренуються наші головні суперники, німецька команда".

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Рікко Гросс - 4-х кратний олімпійський чемпіон в естафетних гонках. З 2010-го по 2014-ий рік був старшим тренером жіночої збірної Німеччини. Після ротації в минулому році, працював з молодіжною командою на Кубку IBU.