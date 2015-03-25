Чемпіонський пояс переможець бою Мейвезер-Пак'яо прикрасять тисячами смарагдів

Всесвітня боксерська рада (WBC) виготовить спеціальний чемпіонський пояс для переможця бою між американцем Флойдом Мэйвезером-молодшим і філіппінцем Менні Пакьяо. Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Boxingscene.com .

«Ми покриємо пояс трьома тисячами смарагдів. Цей бій - безцінна подія, тому не має значення, скільки буде коштувати виготовлення титулу. Ми навіть самі не знаємо, в яку суму це обійдеться», - заявив Сулейман. За його словами, публіка побачить пояс після 16 квітня.

Він також повідомив, що WBC може провести спеціальний тур з цим унікальним поясом. Всі бажаючі зможуть подивитися на нього і сфотографуватися.

Чинним чемпіоном за версією WBC в напівсередній вазі (до 66,7 кілограма) є 38-річний Мейвезер. Йому також належить титул за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA). 36-річний Пакьяо володіє титулом Всесвітньої боксерської організації (WBO). Бій між ними стане найприбутковішим в історії боксу і відбудеться 2 травня на арені MGM Grand в Лас-Вегасі.

Гонорар Мейвезера-молодшого може скласти 180 мільйонів доларів, а його суперника - 120 мільйонів. Про це повідомив один з промоутерів поєдинку, виконавчий віце-президент компанії «Топ Ренк» Боб Арум.