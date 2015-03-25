"Українські отамани" проведуть матч WSB у Марокко

Зустріч пройде в рамках 11-го туру змагань WSB, повідомляє прес-служба "отаманів".

За результатами попередніх поєдинків наші майбутні суперники розмістилися на 5-й позиції групи «А» з 13-ма очками в активі. В той час як «Українські отамани» посідають 3-ю сходинку турнірної таблиці з 20-ма заліковими балами.

Нагадаємо, у попередньому турі змагань «Українські отамани» здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1 у матчевій зустрічі проти «Китайських драконів». Сильнішими за своїх суперників були й марокканці. В десятому турі змагань «Атласні леви» здобули мінімальну перемогу у виїзному матчі над "Британськими левовоми серцями" з рахунком 3:2.

Варто також відмітити, що у нинішньому сезоні Всесвітньої серії боксу команди вже зустрічалися між собою. В рамках четвертого кола змагань «Отамани» зазнали першої поразки у сезоні поступившись у домашньому матчі «Атласним левам» з рахунком 2:3.

Майбутній поєдинок між командами пройде у підгрупі «С1», в рамках якої на ринг вийдуть боксери вагових категорій: 49 кг, 56 кг, 64 кг, 75 кг та 91 кг.

Сайт УНІАН проведе відео онлайн-трансляція матчу "Українські отамани" - "Марокканські атласні леви" 27 березня опівночі за київським часом.