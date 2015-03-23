Стаховський став кращим тенісистом України в світовому рейтингу

Колишній лідер українського чоловічого тенісу Олександр Долгополов, який протягом 4 років був кращим гравцем країни, не зумів повторити минулорічне досягнення на турнірі серії "Мастерс" в американському Індіан-Уеллсі (півфінал) і опустився в рейтингу з 41-го на 65-е місце, повідомляє Тенісний портал України.

Цікаво, що Стаховський також погіршив свої позиції, опустившись на одну сходинку вниз - з 50-ї позиції на 51-у.

Ілля Марченко на цьому тижні займає 135-е місце (-12), а Денис Молчанов - 200-е (-20). Артем Смирнов опустився - на 445-й рядок (-45).

Стаховський також є лідером серед українців і в парному розряді (127-а позиція). Минулого тижня він виграв змагання в парному розряді на турнірі в Ірвіні (США), завоювавши його разом зі шведом Робертом Ліндштедтом.

У рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) завдяки успіху на турнірі в Індіан-Уеллс киянка Леся Цуренко піднялася на 29 позицій, з 85-го місця, і займає на цьому тижні 56-е місце, що є її новим персональним досягненням. До сьогоднішнього для кращим показником Цуренко у світовому рейтингу був 60-й рядок.

Кращою серед українок залишається харків'янка Еліна Світоліна, що займає на цьому тижні 27-у позицію (+2).

Катерина Козлова на цьому тижні - 106-а (-1), Марина Заневська - 136-а (-3), Юлія Бейгельзімер - 157-а (+2), а Катерина Бондаренко -167-а (+3).

Кращими серед наших співвітчизниць в парному рейтингу є: Ольга Савчук (53), Людмила Кіченок (64), Надія Кіченок (82) і Юлія Бейгельзімер (85).