Поранені бійці АТО підтримають збірну на грі проти Іспанії - ФФУ

Про це повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко під час візиту до табору збірної, передає прес-служба організації.

"Ці хлопці, як ніхто інший, потребують наших подяки, уваги та підтримки. Вони йшли на захист держави, не шкодуючи свого життя і здоров'я. Ми запросили їх на матч Іспанія-Україна, взявши на себе всі витрати по перельоту і перебуванню (в Іспанії, - Ред.) ", - сказав Андрій Павелко.

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