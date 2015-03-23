Поранені бійці АТО підтримають збірну на грі проти Іспанії - ФФУ
00:35, 23 березня 2015Спорт
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На виїзному матчі в Севільї проти збірної Іспанії національну збірну України з футболу будуть підтримувати воїни, які зазнали поранень в боях на Донбасі
Поранені в АТО українські воїни підтримають збірну на грі проти Іспанії / ffu.org.ua
Про це повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко під час візиту до табору збірної, передає прес-служба організації.
"Ці хлопці, як ніхто інший, потребують наших подяки, уваги та підтримки. Вони йшли на захист держави, не шкодуючи свого життя і здоров'я. Ми запросили їх на матч Іспанія-Україна, взявши на себе всі витрати по перельоту і перебуванню (в Іспанії, - Ред.) ", - сказав Андрій Павелко.
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В середу 25 березня гравці національної збірної відвідають поранених українських вояків в столичному військовому госпіталі.
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