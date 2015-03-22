Українка Різатдінова виграла етап Гран-прі з художньої гімнастики

Українка Ганна Різатдінова виграла турнір в багатоборстві в рамках етапу Кубка світу з художньої гімнастики. у Тьє (Франція), тим самим продовживши свою «золоту серію вже до 4 турнірів поспіль.

За підсумками чотирьох вправ українка набрала в сумі 71,549 бали, більше ніж на 1,2 бала випередивши найближчу конкурентку.

Срібну медаль несподівано виграла Ксенія Мустафаєва (Франція, 70,300), а бронзу відвезе додому досвідчена Нета Рівкін (Ізраїль, 70,250). Саме ці гімнастки, а також Марина Дурунда (Азербайджан), Вікторія Філановскі (Ізраїль) та Єлізавета Назаренкова (Узбекистан) стануть головними конкурентами Різатдінової у боротьбі за медалі у фіналах в окремих видах.

Медальний почин Різатдінової продовжила і команда у групових вправах. Українська збірна у складі Олени Дмитраш, Євгенії Гомон, Валерії Гудим, Олександри Гридасової і Анастасії Возняк посіла друге місце у багатоборстві (33,333), поступившись лише команді Ізраїлю (33,900). Прикрі помилки у вправі з 5 стрічками не дозволили на рівних боротися за золоту нагороду. Але у наших дівчат ще будуть шанси на перемогу у фіналах в окремих видах. Третє місце розділили команди Азербайджану і Франції - по 33,117.