WSB, 10-й тур, "Українські отамани" - "Китайські дракони": відео онлайн-трансляція

У ринзі зійшлися 3-я і 6-а команди групи WSB.

У попередньому раунді змагань наш майбутній суперник зазнав поразки від «Команди Росії» з рахунком 0:5. У той же час, «Українські отамани» здобули надзвичайно важливу і яскраву перемогу у Великобританії над «Британськими левовими серцями» з рахунком 4:1. Таким чином, за результатами проведених попередніх матчів «Отамани» займають 3-ю позицію підгрупи «А» з 17-ма очками в активі, у той час як «Дракони» розмістилися на 6-й позиції з 9-ма заліковими балами.

Нагадаємо, в першому колі змагань «Українські отамани» на виїзді перемогли «Китайських драконів» з рахунком 3:2.

Напередодні відбулася офіційна церемонія зважування спортсменів, де всі боксери вклалися у ваговий ліміт.

Таким чином, в найближчому поєдинку на рингу ми побачимо:

Вагова категорія 52 кг: Азат Усеналиев «Українські отамани» - Ху Джиангуан «Китайські дракони»

Вагова категорія 60 кг: Олег Прудкий «Українські отамани» - Шан Джун «Китайські дракони»

Вагова категорія 69 кг: Олег Зубенко «Українські отамани» - Хайшаер Таксімаімаіті «Китайські дракони»

Вагова категорія 81 кг: Олександр Хижняк «Українські отамани» - Ши Гуоджун «Китайські дракони»

Вагова категорія +91 кг: Ігор Шевадзуцький «Українські отамани» - Вонг Жибао «Китайські дракони»