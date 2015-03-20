У чвертьфіналі Ліги чемпіонів зійдуться "Атлетіко" і "Реал"

У Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками якої 8 найсильніших команд Європи дізналися своїх суперників.

Команди були розділені на 4 пари, жереб проводився всліпу. Посів, згідно регламенут змагань, не цьому етапі передбачений не був.

За підсумками жеребкування були складені такі пари:

ПСЖ (Франція) - "Барселона" (Іспанія)

"Атлетико" (Іспанія) - "Реал" (Іспанія)

"Порту" (Португалія) - "Баварія" (Німеччина)

"Ювентус" (Італія) - "Монако" (Франція)