У чвертьфіналі Ліги чемпіонів зійдуться "Атлетіко" і "Реал"
13:14, 20 березня 2015Спорт
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У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування головного єврокубка.
Ліга чемпіонів УЄФА / uefa.com
У Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками якої 8 найсильніших команд Європи дізналися своїх суперників.
Команди були розділені на 4 пари, жереб проводився всліпу. Посів, згідно регламенут змагань, не цьому етапі передбачений не був.
За підсумками жеребкування були складені такі пари:
ПСЖ (Франція) - "Барселона" (Іспанія)
"Атлетико" (Іспанія) - "Реал" (Іспанія)
"Порту" (Португалія) - "Баварія" (Німеччина)
"Ювентус" (Італія) - "Монако" (Франція)
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