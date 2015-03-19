Ліга Європи, 1/8 фіналу, "Аякс" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Це буде гра-відповідь 1/8 фіналу турніру.

Перший матч тижневої давності, що відбувся в Києві, завершився з рахунком 1:0 на користь "Дніпра".

Таким чином, у матчі-відповідді "Дніпро" влаштує нічия і навіть поразка з мінімальним рахунком (1:2, 2:3 і т. д.). У цьому випадку український клуб вийде у чвертьфінал за рахунок більшої кількості голів, забитих на чужому полі. У той же час, "Аяксу" необхідно вигравати з різницею в 2 м'ячі. У разі повторення рахунку першого матчу - 1:0 на користь господарів поля - буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

У цьому матчі "Дніпро" зіткнеться з великими кадровими проблемами. Мало того що травми вивели з ладу Ондржея Мазуха та Матеуса, так ще і в першій грі відразу троє ключових гравців заробили дискваліфікації. І в цьому матчі ні автор голу у першій грі Роман Зозуля, ні капітан команди Руслан Ротань, ні Артем Федецький партнерам не допоможуть. Але, напевно, найгірше, що через хворобу в столицю Нідерландів не полетів наставник Мирон Маркевич.

"Для нас це дуже чутливі втрати, - зазначив перед матчем лідер "Дніпра" Євген Коноплянка, який на початку березня пропустив тиждень через пошкодження коліна. - У першому матчі я був готовий лише відсотків на 70, але до другої гри з "Аяксом" сподіваюся підійти вже в потрібній формі". На думку гравця збірної України, більше за всіх в Нідерландах "Дніпру" буде не вистачати центрального хавбека Ротаня. "Без нього на шляху до Ліги чемпіонів ми не пройшли "Копенгаген", - згадує він. - Зараз теж буде нелегко, але ми впевнені в собі".

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом матчу вважається "Аякс". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,76 до 1, на нічию - 3,41 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 4,36 до 1.

У той же час, фаворитом у боротьбі за вихід у чвертьфінал є "Дніпро". На прохід української команди ставки приймаються з розрахунку 1,55 до 1, у той час як на "Аякс" - 2,35 до 1.