«Українські отамани» проведуть матч WSB проти «Китайських драконів»

Матчева зустріч 10 туру змагань Всесвітньої серії боксу пройде в столичному Палаці спорту, повідомляє прес-служба "отаманів".

У попередньому раунді змагань наш майбутній суперник зазнав поразки від «Команди Росії» з рахунком 0:5. В той же час, «Українські отамани» здобули надзвичайно яскраву перемогу у Великобританії над «Британськими левовими серцями» з рахунком 4:1. Таким чином за результатами попередніх проведених матчів «Отамани» посідають 3-ю позицію підгрупи «А» з 17-ма очками в активі, в той час як «Дракони» розмістилися на 6-й позиції з 9-ма заліковими балами.

Нагадаємо, у першому колі змагань «Українські отамани» на виїзді перемогли «Китайських драконів» з рахунком 3:2.

У найближчому поєдинку у ринзі ми побачимо:

Вагова категорія 52 кг.: Азат Усеналієв «Українські отамани» - Ху Джиангуан «Китайські дракони»

Вагова категорія 60 кг.: Олег Прудкий «Українські отамани» - Шан Джун «Китайські дракони»

Вагова категорія 69 кг.: Олег Зубенко «Українські отамани» - Хайшаер Таксімаімаіті «Китайські дракони»

Вагова категорія 81 кг.: Олександр Хижняк «Українські отамани» - Ші Гуоджун «Китайські дракони»

Вагова категорія +91 кг.: Ігор Шевадзуцький «Українські отамани» - Вонг Жібао «Китайські дракони»

Сайт УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчевої зустрічі 10-го туру змагань Всесвітньої серії боксу між «Українськими отаманами» та «Китайськими драконами» 20 березня о 21:30.