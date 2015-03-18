"Монако" і "Атлетико" вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів

У Монако і Мадриді завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками яких у чвертьфінал вийшли французький "Монако" і іспанський "Атлетико".

У Монако представнику чемпіонату Франції необхідно було не програти з великим рахунком. Перший матч в Лондоні був виграний "Монако" у англійського "Арсеналу" з рахунком 3:1. І команда впоралася зі своїм завданням, але ціною великих зусиль і нервів. Вже на 79-й хвилині рахунок був 2:0 на користь "Арсеналу". Але в останні хвилини гри забити третій вирішальний гол англійцям так і не вдалося. Два точних удари в цьому матчі завдали Олів'є Жиру і Аарон Рамзі.

У матчі в Мадриді "Атлетіко" приймав німецький "Байєр" (Леверкузен) і зрівняв рахунок за сумою двох ігор вже в середині першого тайму - 1:0. Гол на 27-й хвилині забив Маріо Суарес. З таким же рахунком на користь німців завершилася перша гра двох команд. Надалі команди були обережними, мали поодинокі моменти і довели гру до кінця без голів. Також спокійно пройшов і додатковий час. У серії пенальті більш вдалим був "Атлетико" - 3:2. Вирішальний гол на рахунку Фернандо Торреса.