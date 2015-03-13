"Волинь" обіграла "Карпати" у гостьовому матчі Прем'єр-ліги

У Львові завершився стартовий матч 17-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали луцьку "Волинь" і програли - 0:2.

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму.

Гості активніше провели стартову частину гри, а в середині першого тайму реалізували свою перевагу в гол. На 24-й хвилині гол забив Олександр Кобахідзе. М'яч після серії рикошетів вилетів з штрафного і Кобахідзе вдався чудовий удар у дальній кут.

Надалі футболісти луцької команди впевнено утримували перевагу, а в самій кінцівці гри подвоїли перевагу. Після того, як м'яч влучив у руку захисника "Карпат" Андрія Гітченка суддя призначив пенальті. 11-метровий впевнено реалізував лідер лучан Ерік Бікфалві.

Таким чином, "Карпати" і далі продовжують залишатися на останньому місці в таблиці, а "Волинь" завдяки успіху різко піднялася з 8-го на 5-е місце.