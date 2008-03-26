Ващук дивується: що я такого зробив?

Інцидент між уболівальниками і гравцями київського «Динамо» прокоментував головний його фігурант - Владислав Ващук. Саме його фігура стала стала об`єктом "жорсткої критики" фанів, наслідком якої став той факт, що після перемоги над Кривбасом на рідному стадіоні динамівці обернулися спиною до фанів і дружно пішли в роздягальню.

Корпоративний дух команда проявила, вставши на захист Ващука (33 роки), якого з середини першого тайму окремі фанати почали «травити», викрикуючи в мегафон слова: «Ващук – Іуда».

Сам футболіст, який у цей момент перебував на лаві запасних, не може зрозуміти, чому фани не можуть йому пробачити перехід до «Спартака» в 2003 році.

«Я нічого не розумію, – сказав «БЛІКу» Ващук. – Що я такого зробив, щоб мене так «поливати»? Агресивні вигуки на адресу корінного динамівця, який більше 20 років віддав «Динамо», не зрозуміли і тренери команди. «До мене підходив Овчінніков, питав, чому. Коли я йому сказав, що, можливо, мені до цих пір не можуть пробачити «Спартака», він здивовано зазначив, що адже це було вже дуже давно. У Москві, наприклад, мені ніхто не кричав, що я приїхав до «Спартака» з «Динамо».

Ващук не здивувався, коли на його захист встали партнери: «Ми вважаємо себе однією командою, одним колективом, а ці вигуки зачіпають не тільки мене, але і всіх хлопців. Вважаю, що не заслужив такого ставлення, оскільки багато років граю в «Динамо». Більш того, за словами Ващука, він довів взимку Юрієві Сьоміну, що потрібен команді і в майбутньому. «У нас в обоймі 18–20 футболістів. А шанс грати одержать усі, адже сезон довгий».

Влітку у Ващука закінчується з клубом контракт. «Незважаючи ні на що, я все одно люблю «Динамо» і готовий грати тут до кінця кар`єри. Отже якщо клуб мені запропонує продовжити контракт, я довго роздумувати не буду».

Владислав Ващук зовсім не проти зустрітися з фанатами особисто. «Якщо така зустріч буде ініційована, я завжди готовий обговорити цю тему. Та й не всі уболівальники до мене так ставляться. Адже в такій ситуації може опинитися не тільки Ващук, але і будь-який інший гравець «Динамо».