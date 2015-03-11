Делегація голландського "Аякса" на матч з "Дніпром" налічує 19 футболістів

У складі делегації 19 футболістів, повідомляє офіційний сайт ФК "Аякс".

У грі з українською командою можуть взяти участь: воротарі - Яспер Сіллессен, Дьєдерік Бур; захисники - Рікардо ван Рейн, Жоель Велтман, Ніклас Мойсандер, Ніколс Бойлесен, Майк ван дер Хоорн, Яро Рідевалд, Нік Віргевер, Рідлі Базур; півзахисники - Дейлі Сінкгравен, Деві Клаассен, Лукас Андерсен, Лассе Шьоне, Анвар Ель Газі, Тулані Сереро; нападники - Рікардо Кішна, Арек Мілік, Рікайро Живкович.

Як повідомляв УНІАН, матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Дніпро" - "Аякс" відбудеться на столичному НСК "Олімпійський" у четвер, 12 березня. Початок гри о 20.00.

УЄФА як і раніше не дозволяє проводити матчі в Україні, на схід і на південь від Києва. Зокрема, окрім Донецька і Луганська, ігри не можна проводити з міркувань безпеки на сертифікованих УЄФА стадіонах в Одесі, Харкові і Дніпропетровську.