П'ять українських тенісистів візьмуть участь у турнірі в Індіан-Уеллсі

У чоловічому турнірі Україну представлятимуть Олександр Долгополов і Сергій Стаховський, а в жіночому - Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Козлова, повідомляє Тенісний портал України.

Долгополов, Стаховський і Світоліна пробилися в основну сітку автоматично, завдяки високому індивідуальному рейтингу.У свою чергу, Цуренко і Козлова успішно пройшли кваліфікаційний відбір.

У фіналі відбору Цуренко за 2 години 22 хвилини обіграла ізраїльську теннсисистку Шахар Пеєр: 6-7(4) 6-4 6-2. Козлова у вирішальному раунді кваліфікації виграла у Йоханни Конти з Великобританії: 3-6 6-1 6-3. Матч тривав 1 годину 56 хвилин.

Турнір в Індіан-Уеллс є другим по значущості після чемпіонатів з серії "Великого шолома". Призовий фонд чоловічого турніру становить 5,24 млн доларів США, жіночого - 5,95 млн.

У нинішньому році змагання триватимуть до 22 березня.