Тимощук та Олійник викликані до збірної України на матч з Іспанією

Цими гравцями будуть досвідчений Анатолій Тимощук та Денис Олійник, повідомив УНІАН прес-секретар національної комади Олександр Гливинський.

Згідно з Регламентом ФІФА зі статусу та трансферів гравців, виклики представникам збірної з іноземних чемпіонатів повинні бути надіслані за 15 днів до матчу національної команди (у даному випадку – гри відбірного циклу Євро-2016 проти Іспанії, що відбудеться 27 березня у Севільї).

Відтак запрошення отримали рекордсмен збірної України за числом ігор Анатолій Тимощук з санкт-петербурзького «Зеніту» та півзахисник голландського «Вітесса» Денис Олійник.

Повний склад збірної буде оприлюднений до кінця тижня.