Тимощук та Олійник викликані до збірної України на матч з Іспанією

15:59, 10 березня 2015
Спорт
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Тренерський штаб збірної України визначився з двома «легіонерами», яких буде запрошено на найближчий збір національної команди, що відбудеться з 21 березня по 1 квітня. 

Анатолій Тимощук отримав виклик на матч з Іспанією / xsport.ua

Цими гравцями будуть досвідчений Анатолій Тимощук та Денис Олійник, повідомив УНІАН прес-секретар національної комади Олександр Гливинський. 

Згідно з Регламентом ФІФА зі статусу та трансферів гравців, виклики представникам збірної з іноземних чемпіонатів повинні бути надіслані за 15 днів до матчу національної команди (у даному випадку – гри відбірного циклу Євро-2016 проти Іспанії, що відбудеться 27 березня у Севільї). 

Відтак запрошення отримали рекордсмен збірної України за числом ігор Анатолій Тимощук з санкт-петербурзького «Зеніту» та півзахисник голландського «Вітесса» Денис Олійник.

Повний склад збірної буде оприлюднений до кінця тижня.

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