Український гімнаст Верняєв виграв Кубок світу

21-річний киянин виграв усі три етапи кубкової серії в багатоборстві - у листопаді в Штутгарті, в грудні в Глазго та напередодні в американському Арлінгтоні, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Українець за виступи у п`яти вправах отримав від суддів загальну оцінку 90,597 балла. Срібний призер цього етапу Рьохеі Като з Японіі отримав 90,098 балла, а фінішувавший третім Доннел Віттенбург (США) - 89,932.

Верняєв став першим українським спортсменом, якому вдалося вибороти Кубок світу.

Окрім того, на даний момент Верняєв очолює світовий рейтинг-лист, набравши 150 очок.