Український гімнаст Верняєв виграв Кубок світу
15:22, 10 березня 2015Спорт
841
Український гімнаст Олег Верняєв виграв Кубок світу сезону 2014/15.
Олег Верняєв першим з українців виграв Кубок світу / noc-ukr.org
21-річний киянин виграв усі три етапи кубкової серії в багатоборстві - у листопаді в Штутгарті, в грудні в Глазго та напередодні в американському Арлінгтоні, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Українець за виступи у п`яти вправах отримав від суддів загальну оцінку 90,597 балла. Срібний призер цього етапу Рьохеі Като з Японіі отримав 90,098 балла, а фінішувавший третім Доннел Віттенбург (США) - 89,932.
Верняєв став першим українським спортсменом, якому вдалося вибороти Кубок світу.
Окрім того, на даний момент Верняєв очолює світовий рейтинг-лист, набравши 150 очок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter