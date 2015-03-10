Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, "Реал" - "Шальке": відео онлайн-трансляція

Перша гра, що відбулася три тижні тому в Німеччині, завершилася з рахунком 2:0 на користь "Реала".

Перед матчем "Реал" забезпечив собі вагому перевагу, забивши два голи на виїзді. Сьогодні, для того, щоб вийти у чвертьфінал, німецькому клубу потрібно вигравати з різницею в два і більше м'ячів (3:1, 4:2 і т. д.). У разі повторення рахунку першої гри (2:0 на користь господарів) буде призначено додатковий час, а при необхідності - серія пенальті. "Реал" у домашньому матчі влаштує навіть поразка з мінімальним рахунком, не кажучи вже про нічию або перемогу.

"Реал" повторить рекорд Ліги чемпіонів УЄФА за кількістю домашніх перемог поспіль і поб'є рекорд за кількістю перемог поспіль, якщо здолає "Шальке-04" у столиці Іспанії в матчі-відповіді 1/8 фіналу. Вигравши три тижні тому матч в Гельзенкірхені, "Реал" здобув десяту поспіль перемогу в Лізі чемпіонів, повторивши рекорд "Баварії".

Цікаво, що команди зустрічаються на цій стадії другий сезон поспіль. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2013/14 "Реал" став першою командою, якій вдалося забити шість м'ячів у гостьовому поєдинку плей-офф. В Гельзенкірхені дублі оформили Гарет Бейл, Роналду і Карім Бензема. У доданий час екс-форвард "Реала" Клаас-Ян Хунтелаар забив гол престижу - 1:6. Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" також мадридці виграли - 3:1. Роналду знову зробив дубль, а по ходу всього турніру відзначився 17 разів.

Перед сьогоднішнім матчем букмекерські контори також віддають явну перевагу "Реалу". На перемогу господарів поля ставки приймаються з розрахунку 1,19 до 1, на нічию - 6,33 до 1, а на перемогу "Шальке" - 12,23 до 1.