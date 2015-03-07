"Будівельник" виграв Кубок України з баскетболу

У столичному Палаці спорту завершився "Фінал чотирьох" Кубка України з баскетболу, де у вирішальному матчі столичний "Будівельник" приймав дніпропетровський "Дніпро" і виграв з рахунком 73:60.

Доля матчу була вирішена в 3-й чверті.

Кияни потужно стартували і вже до 2-ї хвилини вели в рахунку - 9:2. Але, в середині чверті суперник вирівняв становище, а на малу перерву і зовсім йшов ведучи в рахунку - 20:22. З мінімальною перевагою "Дніпра" завершилася і друга чверть, 17:19. Після чого гості повели з перевагою в 4 бали.

Втім, на довго дніпропетровців не вистачило. Третя 10-хвилинка, яка стала вирішальною в цьому матчі, завершилася повним розгромом "Дніпра" - 24:7. А в заключній чверті киян більше турбувало збереження переваги, в чому вони досягли успіху - 12:12.

Найкращим гравцем фінального матчу став Денис Лукашов, на рахунку якого 17 очок, 5 підбирань і 5 передач.

Таким чином, "будівельники" підтвердили титул найсильнішої команди України. У сезоні 2013/14 команда також виграла Кубок України, а згодом і чемпіонат української Суперліги.