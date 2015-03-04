УЄФА наказав київському "Динамо" провести наступний матч Ліги Європи з частково закритими трибунами

Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглянув епізод з хуліганською витівкою вболівальників під час матчу Ліги Європи "Динамо" - "Генгам" (Франція) і прийняв рішення про покарання київського клубу, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

Наступний матч ЛЄ за участю "Динамо" пройде з глядачами, але з закритим 21-м сектором, глядачі з якого на грі з «Генгамом» ініціювали безлади.

Таким чином, гра-відповідь 1/8 Ліги Європи сезону 2014/15 "Динамо" - "Евертон" відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський».

Як повідомляв УНІАН, під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" - "Генгам" частина радикально налаштованих уболівальників київського клубу ("ультрас"), залишили свій сектор і влаштували бійку з уболівальниками французької команди. Рефері матчу зупинив гру і відвів команди в підтрибунне приміщення. Протягом 10 хвилин порядок на стадіоні був відновлений і гра була доведена до кінця. За сумою двох матчів до 1/8 фіналу вийшов український клуб.