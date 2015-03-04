Українка Козлова програла матч другого раунду тенісного турніру в Куала-Лумпурі

У матчі другого кола дончанка лише за 59 хвилин поступилася колишньому гравцеві Топ-20 світового рейтингу німецькій тенісистці Юлії Гергес з рахунком 1:6, 2:6, повідомляє Тенісний портал України.

Українка виграла всі три гейми на своїй подачі, в той час як на подачі суперниці практично не мала шансів на успіх. У той же час, німецька тенісистка зробила 4 брейка на подачі українки.

Турнір BMW Malaysian Open (призовий фонд - 250 тис. доларів) є досить престижним в Серії WTA. У нинішньому році його посів очолила 5-й номер світового рейтингу Каролін Возняцкі з Данії.

Змагання в Куала-Лумпурі триватимуть до 8 березня.