Українка Козлова програла матч другого раунду тенісного турніру в Куала-Лумпурі
17:49, 04 березня 2015Спорт
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Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла вийти у чвертьфінал турніру WTA в Куала-Лумпурі (Малайзія).
Катерина Козлова не змогла вийти у чвертьфінал турніру в Малайзії / sport-xl.org
У матчі другого кола дончанка лише за 59 хвилин поступилася колишньому гравцеві Топ-20 світового рейтингу німецькій тенісистці Юлії Гергес з рахунком 1:6, 2:6, повідомляє Тенісний портал України.
Українка виграла всі три гейми на своїй подачі, в той час як на подачі суперниці практично не мала шансів на успіх. У той же час, німецька тенісистка зробила 4 брейка на подачі українки.
Турнір BMW Malaysian Open (призовий фонд - 250 тис. доларів) є досить престижним в Серії WTA. У нинішньому році його посів очолила 5-й номер світового рейтингу Каролін Возняцкі з Данії.
Змагання в Куала-Лумпурі триватимуть до 8 березня.
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