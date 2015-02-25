Збірна України з жіночої боротьби візьме участь в Кубку світу

На даний момент, українські борчині проходять підготовчий збір на олімпійській базі в Конча-Заспа, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

За результатами жеребкування на Кубку світу українки виступатимуть в групі «В» з командами Росії, Монголії та Швеції.

В групі «А» зустрінуться спортсменки з Японії, Польщі, США та Азербайджану.

Склад збірної України: Ольга Шнайдер (48 кг), Тетяна Лазарева (53 кг), Тетяна Омельченко (55 кг), Ганна Василенко (58 кг), Оксана Гергель (60 кг), Юлія Ткач (63 кг), Алла Черкасова (69 кг), Катерина Бурмістрова (75 кг).

Кубок світу з жіночої боротьби відбудеться з 7 по 8 березня в Санкт-Петербурзі (Росія).