«Українські отамани» й «Кубинські приборкувачі» оголосили склади команд на матч WSB

Українська команда проведе матч проти лідера групи.

Учасники 7-го тура змагань Всесвітньої серії бокса (WSB) команди «Українські отамани» та «Кубинські приборкувачі» оголосили склади на очну матчеву зустріч, повідомляє прес-служба "отаманів". У найближчому поєдинку у ринзі виступлять: Вагова категорія 49 кг. Хасанбой Дусматов «Українські отамани» - Йоахніз Аргілагос Перез «Кубинські приборкувачі» Вагова категорія 56 кг. Омурбек Малабеков «Українські отамани» - Енді Круз Гомес «Кубинські приборкувачі» Вагова категорія 64 кг. Володимир Матвійчук «Українські отамани» - Ясніер Толедо Лопез «Кубинські приборкувачі» Вагова категорія 75 кг. Хуршидбек Норматов «Українські отамани» - Арлен Лопез Кардона «Кубинські приборкувачі» Вагова категорія 91 кг. Сергій Корнєєв «Українські отамани» - Еріснальді Костілья Савон «Кубинські приборкувачі» Як повідомляв УНІАН, матчева зустріч між «Українськими отаманами» та «Кубинськими приборкувачами» відбудеться 27 лютого, у столичному Палаці спорту. Сайт УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу о 21.30.

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