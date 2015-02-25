На чемпіонаті Європи з кульової стрільби виступить українська олімпійська чемпіонка Костевич

На чемпіонаті Європи з кульової стрільби Україну представлятимуть 28 спортсменів на чолі з Олімпійською чемпіонкою та дворазовою бронзовою призеркою Ігор Оленою Костевич, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У програмі чемпіонату будуть розіграні нагороди у класичних видах програми серед дорослих, а також серед юніорів та у стрільбі по мішені, що рухається (неолімпійський вид).

Склад збірної України виглядає таким чином: чоловіки - Віктор Банкін, Олег Омельчук, Павло Коростильов, Сергій Куліш, Олег Царьков, Олександр Галкін; жінки - Олена Костевич, Оксана Камінська, Галина Абраменко, Дарія Шаріпова, Олеся Щерба, Ольга Голубченко; юніори - Богдан Кириленко, Андрій Шклярук, Павло Крепостняк, Олександр Колохов, Дмитро Омельяненко, Андрій Кузів, Ігор Кізима, Дмитро Мельник, Володимир Струцький; юніорки - Поліна Конарєва, Олена Якушева, Вікторія Савоста, Світлана Охер, Анна Ільїна, Інна Кащук, Дарія Рожнятовська.

Чемпіонат Європи відбудеться з 2 по 8 березня в місті Арнем (Нідерланди).