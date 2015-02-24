Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні

До команди увійшли 25 атлетів (11 чоловіків та 14 жінок), повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Склад команди може ще зазнати незначних змін. Окрім того, згідно регламенту змагань, у багатоборстві спортсмени виступають на континентальній першості за персональними запрошеннями Європейської легкоатлетичної асоціації. ЄА буде їх розсилати найближчими днями. З огляду на високі результати у нинішньому сезоні, на запрошення очікують Анастасія Мохнюк та Аліна Фьодорова.

На даний момент склад команди виглядає наступним чином: чоловіки - Євген Гуцол (400 м), Віталій Бутрим (400 м), В’ячеслав Олішевський (800 м), Роман Ярко (800 м), Станіслав Маслов (3000 м), Іван Стребков (3000 м), Сергій Копанайко (60 м з/б), Андрій Проценко (стрибки у висоту), Андрій Ковальов (стрибки у висоту), Юрій Крімаренко (стрибки у висоту), Олександр Корчмід (стрибки з жердиною); жінки - Олеся Повх (60 м), Наталія Погрбеняк (60 м), Наталія Пігіда (400 м; 4х400 м), Наталія Лупу (800 м), Юлія Олішевська (4х400 м), Аліна Логвіненко (4х400 м), Вікторія Ніколенко (4х400 м), Анна Плотіцина (60 м з/б), Олена Яновська (60 м з/б), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Марина Бех (стрибки у довжину), Тетяна Пташкіна (потрійний стрибок), Анастасія Мохнюк (багатоборство), Аліна Фьодорова (багатоборство).

Чемпіонат Європи у приміщенні 5-8 березня прийматиме Прага (Чехія).